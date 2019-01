’Contant betalen soms beter’

Betalen via een pintransactie is veilig en relatief goedkoop. Contant geld is achterhaald, zo klinkt het de laatste dagen nogal eens. Voor met name ouderen moet contant geld beschikbaar blijven, nieuwe generaties kunnen wel zonder.

Feit is dat voor een goede grip op geld het juist heel verstandig kan zijn om contant af te rekenen. Meteen kan worden geconstateerd, dat er minder geld overblijft. Dit in tegenstelling tot pinbetalingen. Goed, het saldo neemt af maar cijfers op papier of geld in de portemonnee zijn toch grote gevoelsmatige verschillen. Verder is het absoluut niet verkeerd om mensen met schulden of een slechte financiële huishouding te adviseren om juist contant te (gaan) betalen. Dus pinnen, zeker! Maar contant niet uitsluiten, het heeft soms juist de voorkeur.

H. Karelsen,

voorzitter Deurwaarders

Collectief Nederland