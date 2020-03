’Steun ook taxichauffeurs’

Respect voor het feit dat de overheid bedrijven steunt, zoals de horeca die gedwongen dicht moest, zegt D. Visscher. Maar er zijn bedrijfstakken die ook niet meer kunnen functioneren doordat andere dicht moesten. Zoals de taxibranche.

Wij vervoeren mensen naar cafés, restaurants, kapperszaken, luchthavens, toeristische attracties en ziekenhuizen. Alles is dicht op de ziekenhuizen na, maar ook hier zijn de meeste afspraken gecanceld en deze ritjes worden aan slechts een beperkt aantal taxibedrijven uitbesteed. Tevens is het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en heb je uiteraard te maken met de regel dat je 1,5 meter afstand moet houden. Help ons en andere bedrijfstakken met hetzelfde probleem.

D. Visscher