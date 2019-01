Wiebes moet smoezenboek NAM lezen

Stel je eens voor: jouw huis gaat kapot omdat de overheid en de NAM onder de bodem gas oppompt. Ze weigeren schade te vergoeden of komen met uitvluchten en traineren de boel. Ondertussen vertellen ze in de media een ander verhaal: ’we gaan ruimhartig vergoeden, we hebben een ereschuld aan Groningen’.

Er zijn inmiddels meer dan 200.000 mensen met schade in het gaswinningsgebied. De ene helft krijgt de schade gewoon vergoed en de andere helft krijgt dit soort onzinnige smoezen over zich heen gestort. Dat zorgt voor scheve ogen en nog meer boosheid.

De rapporten en onderzoeken van de overheid gaan over stenen, euro’s en procedures en nooit over de mens, nooit over het emotionele aspect! Terwijl er genoeg rapporten zijn waar overduidelijk uit blijkt dat we klem zitten, en in die klem worden we niet geholpen of gehoord. Het gaat over mensen!

Laat de minister van Klimaat, Eric Wiebes, dit boek maar eens lezen, dan weet hij ook dat de Groningers geen robots zijn maar ’gewone’ mensen.

Lucas Meijer,

Nieuwe Pekela