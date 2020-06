’Tata Steel wast handen in onschuld’

Nu blijkt plotseling roken de belangrijkste oorzaak te zijn naar het oordeel van de GGD en wast Tata Steel haar handen dus in onschuld. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat Tata voorinzage heeft gehad in de resultaten van dit onderzoek en daarbij blijkbaar de gelegenheid kreeg om haar eigen, vervuilende rol, ernstig te bagatelliseren en vervolgens zelfs volledig uit te sluiten.

Er gaan in de Dorpsraad van Wijk aan Zee dan ook stemmen op dat de GGD is geïndoctrineerd door Tata en daarnaast ook nog eens bang is voor de juristen van de staalproducent. Gezien de grote gezondheidsbelangen die hier op het spel staan, dient er een tweede volledig onafhankelijk onderzoek te komen.

Of en welke rol Tata Steel in deze kwestie speelt dient te worden vastgesteld en naar aanleiding van deze resultaten zullen er mogelijk maatregelen nodig zijn om schadelijke uitstoot in de toekomst te voorkomen. Het kan namelijk niet zo zijn dat de financiële belangen van deze staalproducent zwaarder wegen dan de gezondheid van de bewoners in deze regio.

Jan Pronk,

Beverwijk