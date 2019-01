’ADM-terrein te lang bezet’

Maar de krakers hebben tijd genoeg gehad om het terrein te ontruimen. Bovendien, als zij zegt dat het niet is toegestaan andermans spullen te verwoesten, waarom heeft het dan meer dan twee decennia geduurd voordat het ADM-terrein is ontruimd? Of hebben de krakers het terrein precies zo gelaten zoals ze twee decennia geleden hebben bezet?

Guus Ottenhof, Uithoorn