Brief 1 ’Krakers hebben tijd genoeg gehad’

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is verbaasd dat de eigenaar van het ADM-terrein direct na de ontruiming is begonnen met slopen en het kapotmaken van achtergebleven bezittingen. Het is toch onvoorstelbaar dat mevrouw Halsema dit durft te zeggen, meent Tom Grootveld.