’Te lage straf voor liquidatie’

Voor een koelbloedige moord -dus met voorbedachte rade- op de totaal onschuldige broer van een kroongetuige is een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van slechts 20 jaar. Na een eis van 28 jaar.

Dat betekent zoveel dat hij er met zo'n straf behoorlijk goed weg komt.

Want na een jaar of twaalf loopt hij weer als vrij man rond. En waarschijnlijk al veel eerder, want door proefverlof moet hij natuurlijk weer wennen aan terugkeer in de maatschappij, zoals dat zo mooi heet.

Zoiets is nauwelijks te verkopen aan de nabestaanden, die in een ware nachtmerrie zijn beland en dag en nacht moeten worden bewaakt om te voorkomen dat hen hetzelfde overkomt. Want die angst is zeer reëel. Dat is dus wel gebleken.

Voor hen is een normaal leven niet meer mogelijk. Rechters moeten uiteraard récht spreken. Ik vind, dat dit nu niet het geval is!

Jan Muijs, Tilburg