’Scheiden afval moeilijk’

Niet alle papier is papier, papieren servetjes zijn restafval. Niet alle plastic is plastic, drinkrietjes moeten bij het restafval. Ook alle glas is nog geen glas. Er zijn wel honderd soorten glas. Kristalglas hoort bijvoorbeeld niet in de glasbak. Is ook restafval. Snapt U het nog?

Trouwens, dat scheiden van afval is niet eens nodig. Er zijn machines die veel beter scheiden dan wij. In Noord-Nederland scheidt een afvalverwerker al jaren machinaal. Bewoners mogen ongesorteerd inleveren.

Aad van der Gulik, Lisse