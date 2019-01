’Zorgbehoefte Flevoland is al duidelijk’

Huisartsen in Flevoland hebben via de media bezorgd kenbaar gemaakt dat het sluiten van het MC Lelystad voor grote problemen gezorgd heeft dus is een grondige inventarisatie op zorggebied overbodig, deze mensen spreken uit ervaring. Wel moet het financiële plaatje goed en grondig bekeken en sjoemelvrij gemaakt worden. Rond de zomer zou het rapport klaar moeten zijn (2019) en verwacht wordt dat de eerste veranderingen dat jaar daarop (2020) doorgevoerd kunnen worden. Op hoeveel doden staat dan de teller?

Mevr. Brugman, Lelystad