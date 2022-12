Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Wordt 2023 eindelijk een beter jaar? ’In 2023 wordt het wachten tot de bom barst’

Kopieer naar clipboard

Als we de reacties op De Kwestie van oudejaarsdag mogen geloven, is er veel ruimte voor verbetering in 2023. Een van de genoemde mogelijkheden om van 2023 een beter jaar te maken is ’Nexit’. Hoewel ook dat misschien niet eens meer toereikend is: „We hoeven ons niet meer af te vragen of de bom zal barsten, het is slechts wachten op het juiste moment”, schrijft een lezer.