Uitslag stelling: ’Vergroening kost al veel’

Huurders gaan er met 5,4 procent zelfs meer op achteruit dan woningeigenaren (4,3 procent). Slechts een kwart van de deelnemers vindt dat een eerlijke verdeling. ,,Een vorm van rechtsongelijkheid”, zo meent een van hen. Een andere respondent vindt het juist wel goed, aangezien ’woningeigenaren voor alles moeten opdraaien wat er mis is aan een woning’.

De verklaring die gemeenten geven voor de verhoging is dat het Rijk de belasting op afvalstoffen heeft verhoogd. De gemeenten berekenen die door aan de burgers. Maar een derde van de respondenten vindt dat logisch. ,,We betalen al gigantisch veel meer extra voor de zogenaamde vergroening. Komt dit er ook nog eens bij. Dit gaat ten koste van onze koopkracht.”

Bijna iedereen vindt dat gemeenten maar bij het Rijk moeten aankloppen voor meer geld om de begroting rond te krijgen. Een respondent denkt niet dat Den Haag over de brug zal komen. ,,De burger gebruiken als melkkoe is bij gemeenten net zo normaal als in Den Haag. Milieu is nu de nieuwste smoes om burgers nog meer uit te knijpen.”

Gemeenten moeten tevens meer rekenen omdat ze burgers ertoe moeten bewegen afval te recyclen. Tachtig procent van de stemmers vindt dat niet logisch. Zij vinden dat er al voldoende wordt gedaan aan recyling in hun gemeente. ,,We recyclen ons het apenzuur. Iedere keer weer een ontsierende container erbij”, zo meldt een van hen. Een ander vindt dat de overheid eerder iets moet doen aan de berg afval aan de bron. ,,Ik zie overal dubbele verpakkingen en veel plastic. Laat ze daar wat aan doen.”

Een andere deelnemer vindt al dat hij gestraft wordt voor zijn goede gedrag. ,,We brengen als gezin alles naar de Milieustraat en de Kringloop. Vorig jaar hoefde onze restafvalcontainer slechts drie keer geleegd te worden. En alles wat we daarvoor terugkrijgen is een hogere heffing op afvalstoffen.” Een andere respondent vreest ook dat daardoor burgers juist minder bereid zouden zijn om afval te scheiden.

,,Hoe linkser de raad, hoe hoger de gemeentelijke lasten”, zo zegt het Coelo, een instituut dat onder andere gemeenten onderzoekt. Driekwart van de stemmers vindt dat een logische gevolgtrekking. Amsterdam, met zijn linkse gemeenteraad, verhoogt de lasten met €65 extreem. Twee derde vindt dat een hoog bedrag voor die stad. Een respondent meldt ook niet te snappen waarom Amsterdammers dit pikken. Een ander gelooft dat Amsterdammers waarschijnlijk zo kapitaalkrachtig zijn, dat ze hier waarschijnlijk niet tegen gaan protesteren. Linkse gemeenten verhogen gemeentelijke lasten zo makkelijk, omdat arme mensen dit toch kwijtgescholden krijgen. Dat vindt bijna niemand van de stemmers eerlijk. ,,Het kost veel geld en het is inkomensherverdeling. Dat hoort niet thuis bij gemeentebeleid”, zo vindt een tegenstander.

De meeste stemmers kondigen ook aan om bezwaar te gaan maken tegen de WOZ-waarde van hun woning.