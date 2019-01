’Gemeenten moeten cashgeld accepteren’

— De Kwestie: Moeten we cash geld behouden? Voor tiener Rosario Fernandez Loncea (14) van het Niftarlake College in Maarssen hoeft dat niet per se: „Betalen met de mobiele telefoon; wat een uitvinding!” Daar denkt policitus Henk Krol (68) heel anders over: „We moeten solidair zijn met consumenten voor wie de ontwikkelingen te snel gaan.”