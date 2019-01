Cash geld? Dit zeggen anderen

Coen Vermeulen, directeur Cash van De Nederlandse Bank:

Gemeentes moeten cash gewoon accepteren, zo simpel is het. Een cashloze samenleving is kwetsbaar. Er moeten afspraken worden gemaakt over het algemeen accepteren van cash geld.

Nikki Groenendaal, bedrijfsleider saladebar SLA:

We hebben cash vooral voor de veiligheid verboden. We staan maar met twee personeelsleden, wat doe je dan bij een overval? Daarnaast is het hygiënischer om geen contant geld in je handen te hebben als je werkt met voedsel.

Ancilla van Leest, privacyexpert:

Dat we onze samenleving veiliger zouden maken door onszelf en onze primaire levensbehoeftes, zoals eten, afhankelijk te maken van de bancaire industrie is een erg naïeve gedachtegang. Het beheer van de geldstromen ligt vanaf dat moment totaal in de handen van een financiële sector. Dat is een ontzettend machtige positie voor banken, en eentje die niet snel terug te draaien valt wanneer de gelddrukpersen afgeschaft zijn.

Vera Mohrlein, zegsvrouwe van Marqt:

Pintransacties zijn minder belastend dan cash, want je hoeft geen contant geld te produceren en te vervoeren. Al sinds onze oprichting accepteren wij alleen maar betaalkaarten.

Henk Peters (78), marktkoopman vlooienmarkt Nijmegen:

Klanten kunnen en mogen bij mij niet pinnen. Onder geen enkele voorwaarde. Al 38 jaar stoppen mijn klanten hun geld in mijn koekenpan. Daar gaat niks aan veranderen.