Cash kun je niet hacken!

Vooropgesteld, we pinnen allemaal graag en ook winkeliers vinden het fijn dat er geen gedoe meer is met wisselgeld, dus we betalen al steeds minder met contact geld. Van Volkers2469 mogen de muntjes en biljetten dan ook worden afgeschaft: „Het is een prima idee om het ’harde’ geld af te schaffen. Het wordt kleine criminelen dan veel moeilijker gemaakt.”

En ook JonnoWombat vindt cashloos een teken van vooruitgang: „Natuurlijk zijn weer veel mensen tegen de vooruitgang. Voor mij - 75 jaar - nooit meer cash. Supermarkt, kop koffie, alles pin of creditkaart. Ik schaf binnenkort een ’ring’ aan waarmee je ook kunt pinnen. Zelfs de betaalpas niet meer nodig.”

De argumenten van scholiere Rosario Fernandez Loncea om cashgeld af te schaffen, snijden dan ook best hout, zegt Obiwan98495 in een reactie: „De punten zijn oké, echter van één systeem afhankelijk zijn is nooit een goed idee. Spreiden van je middelen is het beste als er ineens wat ergs gebeurt.”

En bovendien: is het wel zo dat de jeugd helemaal van cash af wil? Mikelodeon denkt van niet: „Ik sta dagelijks achter de kassa en zie maar erg beperkt dat jeugd pint. De meesten betalen contant.”

En waarom houden we dan zo vast aan contant geld? Nou, bijvoorbeeld omdat we vinden dat niet iedereen op de hoogte hoeft te zijn van iedere uitgave die we doen. Eefie: „Het zijn vooral de banken en de overheid die willen dat we van het cash betalen af gaan, zodat ze nog meer kunnen zien waar je je eigen geld laat.” Maar volledig afhankelijk zijn van een dergelijk systeem, heeft ook nadelen, denkt deze reageerder: „Als er een plotseling een bankcrash komt, kan niemand meer bij zijn eigen geld. Om van storingen maar niet te spreken en die zijn schering en inslag tegenwoordig.”

"Wat heb je liever? Jouw portemonnee gerold met cashgeld of je hele bankrekening leeggehaald?"

Die privacy is een dingetje, denkt ook 1234ruud720: „De jeugd begrijpt het belang van privacy niet. Ze hebben niet door, dat ze volledig in de macht raken van internetgiganten als Facebook , Google en andere. Alles over iemand weten betekent ook macht over iemand hebben.”

Fractievoorzitter Henk Krol van 50Plus vindt dat we contanten moeten behouden omdat de ouderen veel moeite zouden hebben met de nieuwe betaalmethoden, maar juist dat argument komt in de reacties weinig terug. De afhankelijk van bijvoorbeeld banken en of overheden stuit meer mensen tegen de borst. Richarjh385: „Als er alleen digitaal geld bestaat, kan de bank rente over uw tegoed gaan berekenen.”

En Cervantis zegt: „Verstandige mensen die meestal al wat ouder zijn en meer hebben meegemaakt, begrijpen de gevaren van jezelf uitleveren aan overheden en banken.”

De veiligheid die het niet hebben van contanten met zich meebrengt is maar schijn, zegt Lcdewit: „De crimineel blijft geld zoeken of het nu cash is of digitaal. Onze smartphones zijn nog steeds niet goed genoeg beveiligd om diefstal te voorkomen. En wat heb je liever? Jouw portemonnee gerold met cashgeld of je hele bankrekening leeggehaald?” Een andere reageerder vat het kernachtig samen: „Cash kun je niet hacken!”

En dus is de conclusie: we houden van onze centjes, ook de tieners. Want, zo zegt Emilepeters212: „Ik heb nog nooit een krantenjongen zijn eindejaarsfooi in contanten zien weigeren!”