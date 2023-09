Brief 2 ’Uitbreiding Kamer kost miljoenen’

Deze partijen willen zo het ambtenarenkorps nog groter maken. Er zou minder werkdruk komen door meer parlementariërs maar daardoor komen er steeds meer nieuwe wetten en regels in plaats van minder. Er worden mijns inziens miljarden over de balk gegooid door prestigieuze projecten, kijk bijvoorbeeld naar Lelystad Airport, dat dicht blijft. Ook worden al jaren gesproken over bepaalde wegenprojecten, die niet uitgevoerd worden. Laten ze het geld besteden aan de zorg en aan armoedebestrijding.

Van Essen, Diepenveen

