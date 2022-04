’Overheid biedt rijken taksvoordelen’

Een van deze voordelen is de bekende ’brievenbusfirma’, een veredeld postadres. Zo kan een zeer aantrekkelijk aangifte gedaan worden. Popgroepen als U2 en the Rolling Stones maken hier dankbaar gebruik van, maar waarschijnlijk ook Russische oligarchen. Nu is er in politiek Den Haag ophef over de schamele Russchische tegoeden die de overheid inmiddels heeft bevroren. Ja, hoe langer het duurt, hoe meer er kan verdwijnen door de brievenbus!

John Dijkxhoorn, Delft