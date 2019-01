Brief 2: ’Verengelsing is doorgeslagen’

Het is in feite te triest voor woorden. Wat wil men daarmee bereiken? Een internationale uitstraling wellicht? Engelstalige aankondigingen in en op uitsluitend op Nederlandstalig publiek gerichte winkels zijn eigenlijk lachwekkend. Begrijpen deze winkels niet dat zij zichzelf belachelijk maken.

Engelstalig onderwijs op hogeschool en universiteit betekent dat de scholen voor deze buitenlandse studenten overheidsgeld per jaar ontvangen, wat u en ik, de belastingbetaler dus, moeten ophoesten. Daarnaast geeft het ook een druk op de kamermarkt.

Nederlandse studenten kunnen in onze studentensteden al moeilijk aan een kamer komen, maar door de instroom van buitenlandse studenten wordt dat nog moeilijker. En het drijft ook nog de prijs op. Waar is Nederland mee bezig?

Ferry van der Zant, Utrecht

