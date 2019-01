’Vervuiler gaat vrijuit na milieuramp’

Als vijf overboord geslagen zeecontainers, geopend naar de kust drijven, komt er een ongekende hoeveelheid plastic uit. Men spreekt zelfs van een milieuramp. De overige 270 containers en de velen daarvoor verloren containers liggen mogelijk geopend op de zeebodem waarvan geen melding is gemaakt. Enthousiast vertelde de burgemeester van de eilanden, “wij gaan alle kosten verhalen!” Zonder regelgeving in de hand is dit gedoemd om te mislukken. Het Zwitsers bedrijf CSM zal de beste en duurste internationale advocaten inzetten. Over tien jaar horen we de uitspraak. Althans, als niet eerder achter gesloten deuren wordt geschikt. Immers, de burger heeft al betaald. Wie is de grote vervuiler? Juist, de burger want die gebruikt een plastic rietje. Het bedrijfsleven is vogelvrij verklaard!

H. Eman,