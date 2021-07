’Ramptoeristen een ramp’

Ze lopen de hulpverlening in de weg, brengen zichzelf in gevaar, willen zwemmen en varen in levensgevaarlijke rivieren en vinden dit kennelijk normaal.

Nu geldt momenteel in elke gemeente in door het water bedreigde gebieden een noodverordening dat je daar alleen mag zijn als je er woont of moet zijn. Al die anderen bevinden zich op verboden terrein. Dus burgmeesters: een politiewagen die omroept dat al diegenen die aan deze voorwaarden niet voldoen 15 minuten de tijd krijgen om hun biezen te pakken en de gemeente te verlaten en zo niet, een forse bekeuring. En de auto’s die in de weg staan wegslepen.

Reinier Voogd, Limbricht