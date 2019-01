’Onderzoek blijft uit door capaciteitsprobleem’

Bijna één jaar geleden deed een bedrijf hiervan aangifte. Tot dusver is ook maar enig onderzoek naar deze mogelijk nieuwe corruptiezaak uitgebleven. De reden? Capaciteitsproblemen bij de Rijksrecherche.

Terwijl in 2000 een door de toenmalige minister van Justitie ingestelde commissie al tot de conclusie was gekomen, dat er bij deze dienst sprake was van capaciteitsgebrek én onkunde. Daar zullen ongetwijfeld allerlei redenen voor te bedenken zijn.

Of is juist het aantal (integriteits) onderzoeken in al die jaren binnen de politie zodanig opgelopen, dat het vechten tegen de bierkaai is geworden? Een verontrustende gedachte.

Jan Muijs,