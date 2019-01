’Containers beter dwars stapelen’

Eenmaal op het strand aangespoeld kunnen we het tenminste nog opruimen (afgezien van het piepschuim etc.), maar het overgrote deel zal bijdragen aan de plastic soep en de algehele vervuiling van onze zeeën en dus ook aan onze voedselketen.

Gerekend met de kosten per product is transport via standaard zeecontainers erg goedkoop. Als leek verbaas ik me dat de containers altijd precies boven op elkaar worden gestapeld, zonder de stapels met elkaar in verband te brengen. Zo metsel je toch ook geen muurtjes?

Wat me nog meer verbaast is dat de containers in de lengte van het schip worden geplaatst, waardoor vele stapels met hun 12 meter lengte en minstens 20 meter hoogte vlak op de rand van het schip staan. Logisch toch dat bij stormachtige zee, als de stapels met enorme kracht meters uit elkaar bewegen, dat ze dan overboord gaan! Mij lijkt daarom dat de containers alleen in dwarse richting gestapeld zouden mogen worden.

L. Habets,

Sneek