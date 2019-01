’Bij wangedrag zelf ingrijpen’

Wat kost het om de daders tot de orde te roepen en te filmen, zodat ze veroordeeld kunnen worden? Er is ook publiek dat zo nodig ongevallen moet filmen, wat let ze om ook dit soort minkukels op beeld te zetten? Burgers moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen en de hulpverleners beschermen. We moeten hier allemaal afkeurend tegen optreden. Doe wat.

A.W. de Haas, Niedorp