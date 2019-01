Uitslag stelling: ’Klimaat val Rutte III waard’

De liberale voorman had in een spraakmakend interview in De Telegraaf van afgelopen zaterdag een voorbehoud gemaakt over de plannen in het klimaatakkoord. Hij acht zich niet gebonden aan het klimaatbeleid. Bovendien sluit hij niet uit dat Rutte III valt over de klimaatplannen. Dijkhoff komt op voor de gewone burger en niet voor de coalitie. De vergroening van Nederland zal de burger in de portemonnee raken, maar dat mag niet ten koste gaan van zijn hun levensonderhoud, lijkt de ’slimste’ politicus te zeggen.

Maar zijn uitlatingen stuiten op een muur van wantrouwen. „Als iemand nu nog de VVD gelooft dan heb je onder een steen gelegen. We zijn al jaren in de ene na de andere leugen getrapt”, foetert een politieke opposant. En een ander wijst regelrecht op de ophanden zijnde stembusgang op 20 maart voor de Provinciale Staten: „Het is verkiezingsretoriek. Als ie het zou menen had ie wel eerder op de rem getrapt. Maar hij zit er tot aan zijn nek in. En dan zo vlak voor de verkiezingen een beetje uithalen? Hij is zo doorzichtig als pompwater.”

Deze verkiezingen zijn ineens van groot belang om de broze meerderheid van de coalitie (VVD, CDA, D66 en CU) in de Eerste Kamer. Als de coalitie flink verliest bij de Statenverkiezingen, en politieke rivalen, zoals Forum voor Democratie en/of de PVV winnen, dan zou dat een ’motie van wantrouwen’ van de kiezer zijn over de uitkomst van de onderhandelingen aan de klimaattafels. Het verwijt aan Dijkhoff is dat hij al voorsorteert op de stembusgang en met zijn stellingname probeert eventueel stemmenverlies voor de VVD te beperken.

Toch zijn sommigen wel verheugd over de uitlatingen van de liberale voorman. „Ik ben wel blij met het eerste tegengeluid. Want het lijkt net alsof alle Nederlanders die verschrikkelijk onhaalbare plannen steunen.” En een ander valt bij: „Eindelijk iemand die nadenkt en zich niet door linkse drammers laat piepelen .”

Enkelen geloven zelfs rotsvast in hem: „Hij meent het serieus. Het is geen man die onzin verkoopt. Hij heeft gelijk. Het is totaal onhaalbaar. Links praat elkaar na zonder exact te weten waar ze het over hebben.”

De overgrote meerderheid, negen op de tien respondenten, vindt het klimaatakkoord sowieso een kabinetscrisis waard. Een enkeling spreekt sussende woorden: „Het is geen akkoord. Na onderzoek van de klimaatvoorstellen komt er een politieke discussie hierover in de Tweede Kamer.”

Het steekt de meesten (96 procent) dat de ’gewone burger’ geen stem heeft gehad in het overleg aan de klimaattafels. Ruim honderd maatschappelijke organisaties hebben over de vergroening van Nederland gesproken met politieke kopstukken, maar velen voelen zich niet vertegenwoordigd door deze instanties. Zij vinden dat er te weinig rekening is gehouden met hun belangen.

De meesten vinden eveneens dat Nederland geen voortrekker hoeft te zijn. „Het helpt niet als alle overige Europese landen niet dezelfde doelstellingen hebben , c.q. uitvoeren.”