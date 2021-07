’Vierdaagse schoolweek overwegen’

Leerkrachten die overwegen parttime te gaan werken, zou je op deze manier binnenboord kunnen houden voor meer fte. De noodzaak van BSO na schooltijd wordt minder groot omdat de school later uit is. Bovendien kun je sommig personeel dan naar het onderwijs toeleiden (omscholing) of in de dagopvang gaan inzetten voor kleinere kinderen.

De meeste ouders kunnen het wel plooien dat een van hen eerder begint met werken en eerder stopt. Een schooldag duurt dan van 8.15 - 15.45 uur met 2 x kwartier een korte pauze en lunchpauze met buitenspelen (en 6,25 uur les per dag). In Haarlem heeft een school het gedaan; de kinderen gingen zelfs beter presteren met 1 dag lucht tussendoor. De werkdag voor een leerkracht wordt 9 uur op schooldagen. Studiedagen en vergaderingen worden 1 x per maand op de 5e weekdag gedaan en resterende uren (voorbereiding/administratie) kunnen ook thuis worden gedaan op de 5e dag, met meer balans voor werk/privé. Voor kleuters is zo´n schooldag wel wat lang. De oplossing zoals in vele landen wordt gedaan: een dutje op een matje na de lunch.

Brigitte Brinkel,

SOEST