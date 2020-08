Uitslag stelling: ’Straf mes op zak flink af!’

Een voorstander van de harde aanpakt stelt: „We glijden in dit land in sneltreinvaart af naar anarchie. Bendeoorlogen, drugs, gewetenloosheid en verlies van moraal zijn hier heel gewoon geworden. En de slapjanussen uit Den Haag? Die vinden het allemaal al jarenlang nogal meevallen.”

„Het is een soort wapenwedloop geworden”, constateert een ander. „Jij een wapen, ik ook een wapen. Eerst is het een mes, daarna een vuurwapen en zo gaat het van kwaad naar erger. Zero tolerance is de enige oplossing.” „Wat de wetgeving betreft moet alles op alles gezet worden om dit exces aan te pakken”, vindt weer een andere deelnemer. „Het is toch van de zotte dat snotneuzen van 14 jaar met messen lopen te zwaaien alsof het de normaalste zaak van de wereld is?”

Velen hekelen het ’slappe beleid’ van politie en justitie in ons land. „Er zit voor de plegers geen risico aan, justitie straft niet streng en overtredingen verhogen daarom alleen maar de status van de dader”, denkt een respondent. „Ze staan boven de wet door gebrek aan gezag en opvoeding”, stelt een ander. „De overheid moet hard optreden met zware straffen tegen openbaar wapenbezit. Veel controleren tegen samenscholing en overtredingen in welke vorm dan ook zijn noodzaak. De strafmaat moet fors omhoog met celstraf en heropvoeding door defensie.”

„Dit is het gevolg van gedogen en tolereren”, valt een ander bij. „Als daders gepamperd worden en slachtoffers in de steek worden gelaten, is het dan gek dat mensen zichzelf gaan verdedigen?”

Er zijn meer respondenten die snappen dat jongeren zich bewapenen omdat ze zich anders niet veilig voelen op straat: 46% van de stellingdeelnemers heeft er begrip voor, tegenover 51% die dat niet heeft.

De populaire drillraps (muziekvideo’s waarin jongeren met wapens zwaaien) dragen volgens 82% van de deelnemers bij aan de onveilige straatcultuur van tegenwoordig en 88% van hen vindt dan ook dat dit soort videoclips verboden moeten worden. „Goed voorbeeld, doet goed volgen en een fout voorbeeld, doet fout volgen. Die video’s laten een wereld zien van stoerdoenerij met messen, pistolen en automatische wapens. Wat een verkeerd voorbeeld voor de jeugd, alsof dat allemaal gewoon is! Ik ben een grote voorstander van vrije meningsuiting maar dit vormt een gevaar voor de opgroeiende jeugd. Onze jeugd moet leren dat het niet stoer is om te zwaaien met wapens en/of deze te gebruiken”, stelt een tegenstander van deze clips.

Dat de Amsterdamse gemeenteraad een proef met preventief fouilleren toestaat, wordt door 94% van alle respondenten toegejuicht. Zeker 89% denkt dat dit een geschikt middel kan zijn om wapengeweld te verminderen. Veel respondenten stellen wel dat preventief fouilleren niet helpt als er geen consequenties aan worden verbonden. „Wapenbezit dient niet langer met een waarschuwing te worden afgedaan”, verwoordt iemand de mening van velen. Dat tegenstanders van preventief fouilleren waarschuwen voor etnische profilering vinden velen (80%) onzin.