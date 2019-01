’Woningnood hoogste prioriteit’

In het ’klimaat’ zitten talloze veronderstellingen en aannames, zoals de toestand over 20 of zelfs 30 jaar. In de woningnood zit de toestand van NU: ruim 75 jaar na de oorlog bestaat in Nederland als enige land in West-Europa nog steeds woningnood. De ene na de andere regering liet het probleem voor wat het was. Zelfs het platgebombardeerde Duitsland heeft woningen in overvloed!

Nu dreigt men honderden miljarden te storten in de afgrond van het ’klimaat’, zonder enige zekerheid. Een dag met oostenwind en al het vuil van Duitsland waait naar ons land. Ik zou zeggen: laat het klimaat voor enige tijd zijn gang gaan en bekijk wat de voorspellingen waard zijn, maar pak de woningnood op alle fronten aan: met subsidies, toeslagen op de lonen van bouwvakkers, dwang uitoefenen op de plaatselijke besturen om binnen 3 jaar (overzichtelijke periode) plannen klaar te hebben voor het bouwen van zo’n 50.000 EXTRA woningen.

Het is toch onaanvaardbaar dat mensen hier 8 tot 10 jaar moeten wachten op een geschikte woning? Dat is armoe, een ontwikkeld land als Nederland onwaardig!

Drs. F.L. van den Berg, Zoetermeer