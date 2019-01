’Vacature voor minister-president’

Maar gezien zijn omstreden uitspraken vanuit het verleden zoals, geen geld meer naar Griekenland, 1000,- euro voor alle werkenden, niet morrelen aan onze hypotheekrente, en dan nog maar even te zwijgen over zijn gewiekst toegevoegd inlegvelletje bij het Oekraïne-akkoord, ……….heb ik een vermoeden dat we komende zomer ondanks zijn ferme uitspraak toch op zoek moeten naar een nieuwe Minister President.

Mario Verhees, Asten