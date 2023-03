Brief 2 ’Vertrouwen in politiek kwijt’

Bekijk ook: Rutte hard aangepakt bij VI

Er werd onder meer de vraag gesteld waarom de pijnpunten zo lang duurden? Het gaat dan om de Toeslagenaffaire en de vergoedingen voor de aardbevingsschades in Groningen. Zijn antwoord was omdat de zaken zo complex zijn. Maar als je er decennialang over doet, raken de mensen hun vertrouwen volledig kwijt in de politiek. Derksen zei dan ook dat dit alleen maar voor kwam bij een dictator in een bananenrepubliek! En dan hebben ze het nog niet eens gehad over de woningnood en het stikstofprobleem.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: