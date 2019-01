Brief 1: ’Als de vos de passie preekt...’

Dat heeft alles te maken met de aanstaande verkiezingen van de Provinciale Staten. Door de impopulaire, op aanzienlijke kosten voor de kiezer jagende en technisch niet haalbare afspraken van de VVD met de klimaatdrammers binnen het kabinet wordt een aanzienlijk zetelverlies als antwoord van de kiezer door de VVD gevreesd. Dat moet voorkomen worden ter wille van het pluche.

Dus de kiezer in slaap sussen met het mogelijk pseudo stemgedrag van de heer Dijkhoff en na de verkiezingen de klimaatafspraken gewoon naleven zonder zetelverlies is het streven van de heer Mark Rutte. Men is dus gewaarschuwd.

S.P. Boltjes, Lieshout

