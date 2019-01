’E-auto schaadt economie’

Rij je door heuvels de Belgische of Duitse Ardennen over, dan zie je dat vrachtwagens met (of zonder) aanhangers de grootst mogelijke moeilijkheden hebben om de top te bereiken. Op vakantie met een caravan aan de haak in een elektrische auto? Vergeet het maar, te weinig pk’s. Onderweg geen laadpalen. In de winterkou (ski vakantie) verlies je al gauw 30% accu capaciteit. De actieradius schrompelt in naar 200 km. Richt je dan op waterstof in plaats van alleen elektriciteit. ’Gestorven’ accu’s zijn een milieuramp!

F. Handgraaf, Volendam