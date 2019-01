Nog steeds is de rente laag voor de burgers, terwijl de rendementen van banken weer op peil zijn. Door de bankencrisis moeten pensioenfondsen hervormen, weer over de rug van de hardwerkende Nederlander. Dijsselbloem had juist de kans de bankensector opnieuw te reguleren door investerings(zaken)banken te scheiden van particulier bankieren.

Rene Valkema, Haren