’Angst laag waterpeil ongegrond’

Rivieren zouden te maken krijgen met zeer lage waterstanden waardoor zwaarbeladen schepen er niet meer zouden kunnen varen, woonboten zouden op de grond komen te liggen, ons drinkwater zou in gevaar komen door de lage waterstand in de rivieren en de Alpenweiden zouden in de zomer en winter groen blijven.

Het is allemaal anders gelopen dan de milieumaffia ons wijs probeerde te maken. In de bergen is de afgelopen dagen veel sneeuw gevallen en die sneeuw moet straks ook weer weg.

Laten wij hopen dat de rivieren over enkele maanden het smeltende sneeuwwater uit de Alpenlanden allemaal kunnen verwerken, dat de dijken het houden en dat de vrachtschepen kunnen blijven varen door de zeer sterke stroom die op onze rivieren zal ontstaan.

Veel bewoners in het rivierenland vragen zich nu reeds angstig af hoe het straks af gaat lopen met de zeer hoge waterstanden in de rivieren en zullen blij zijn als het eind mei begin juni is en alles goed is gegaan.

Peter van Steenbergen,

Engelen