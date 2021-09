’Ophef coronapas onzin’

Ik snap dus niet waar mensen zich zo druk over maken. Niet zeuren, gewoon doen zou ik zeggen, het is een fluitje van een cent. En wie niet gevaccineerd is? Tja, dat is de consequentie van het weigeren van een vaccinatie. En de mensen die zich niet kunnen laten vaccineren? Die moeten zelf kiezen of ze een horecagelegenheid, een evenement of een culturele instelling willen bezoeken of niet. Iedereen die gevaccineerd is, kan nog wel het virus overdragen.

Bert Jacometti