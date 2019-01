Uitslag stelling: ’Laat mij eten wat ik wil’

De verhouding dierlijke en plantaardige eiwitten ligt op 60-40 en dat moet precies andersom worden om het klimaat te redden. Het betekent dat we vijf dagen per week geen vlees mogen eten. De meesten geloven niet dat dat haalbaar is. ,,Als je er een vegetarische leefwijze op na wilt houden, zijn er behoorlijk wat aanvullingen nodig op het menu, in de vorm van kaas en noten. Dat is qua kosten voor heel veel mensen niet te doen.”

Bijna niemand van de respondenten zegt blij te worden van twee gehaktballen per week. De meesten zijn dan ook fanatieke carnivoren en eten iedere dag wel een stukje vlees. ,,Het kan echt wel iets minder met het vlees, maar het aantal van twee stuks per week is erg overdreven. Iemand roept iets en we slaan meteen weer door”, aldus een van hen.

De meerderheid is er niet van overtuigd dat veel vlees eten erg belastend is voor het milieu. Slechts een kwart van de respondenten gelooft ook dat minder eten van dierlijke eiwitten gezonder is. ,,Nederlanders gaan een stuk ongezonder worden door het minder eten van vlees. De kans is groot dat we het gemis gaan compenseren door meer koolhydraten te eten, wat veel ongezonder is.”

Een oplossing hiervoor zou het heffen van belasting op vlees kunnen zijn. Maar de meesten zijn hierop tegen. Een van hen vindt het oneerlijk: ,,De gewone burger moet van het gas af, met de fiets naar het werk en dan straks ook belasting betalen op vlees? De mannen van het kabinet hoeven dat natuurlijk allemaal niet.”

Wel denken de meeste stemmers dat vlees straks zo duur wordt dat het alleen is weggelegd voor rijke mensen. Een opposant van de klimaatplannen: ,,Er zijn nu al mensen die geen vlees meer kunnen betalen, laat staan een elektrische auto. De mensen die dit allemaal bedenken zijn allemaal goed voorzien van geld, en ze schieten door.”

Het vraagstuk of vegetariërs elitair zijn, verdeelt de stemmers. De ene helft vindt van niet, de andere helft juist van wel. ,,De wereld is te klein om iedereen iedere dag vlees te laten eten. In die zin is vlees eten juist elitair”, aldus een respondent die vindt dat het wel wat minder mag met het vlees. Anderen voelen dat het vegetarisme hen wordt opgelegd door ‘een elitaire nietsnut als Ed Nijpels’ en andere ‘elitaire idealisten’. Het stoort velen vooral dat ze van bovenaf krijgen opgelegd wat ze in in hun mond stoppen. ,,Laat me eten wat ik wil. Het gaat echt te ver in dit land.” Anderen spreken van ’betutteling’ en zelfs van ’een dictatuur’.

Opvallend is dat respondenten vegetarisme voor het klimaat niet snappen, maar wel begrip hebben voor vegetariërs die om principiële redenen geen vlees eten. ,,Ik heb respect voor vegetariërs, maar ik verwacht ook respect terug als genieter van vlees.”

De hoop van de wetenschap is gevestigd op kweekvlees. De verwachting is dat het in 2021 op de menukaarten van restaurants zal verschijnen. Desondanks denkt twee derde van de deelnemers niet dat we in de toekomst geen dieren meer hoeven te doden voor vlees.