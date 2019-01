’Straks alleen nog vlees uit het lab’

Uiteraard is alcohol, roken, zout, vet en suiker allang verboden en de Febo’s en de Mac’s verkopen alleen nog nep frikadellen en nep kroketten. Koeien zie je nog sporadisch in de wei. Varkens zijn allang geruimd, geiten en schapen worden alleen gehouden vanwege hun vacht en kippen worden alleen nog gehouden vanwege hun eieren.

De rest is voor de export want ja, in andere landen is de overgang van vlees naar vleesloos nog lang niet zoals bij ons. Er wordt zelfs heel meewarig naar ons gekeken.

Ach ja, die Nederlanders ook met hun klimaatreligie...!

Lilly Booms, Amsterdam