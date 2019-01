Brief 2: ’Waar wachten we nog op?’

Als iedereen twee keer in de week biologisch vlees gaat eten dan is dat voor de mens zelf vele malen gezonder, je krijgt namelijk vlees van hoge kwaliteit en het is buitengewoon smakelijker.

Daardoor kan de bio-industrie en daarmee de uitstoot voor het milieu wereldwijd enorm worden teruggedrongen en het einde van de bio-industrie betekent ook nog eens een beter leven voor de dieren. Waar wachten we nog op?!

Anneke Sasbrink, Markelo

