’Waar bemoeit overheid zich mee?’

Ik ben een kind uit de jaren vijftig, we konden in die tijd het niet veroorloven om elke dag een stukje vlees op het bord te krijgen. Toen was het inderdaad twee keer per week een gehaktbal, aangelengd met een half oud brood, dan leek het nog wat.

Maar nu dit? Het moet niet gekker worden in dit land. Waar bemoeit men zich mee? Het is een schande. Nederland let op uw tellen, voordat je het weet wordt straks alles van je afgepakt.

P. G. Wortel, Schagen