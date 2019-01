’Snel duidelijkheid over zzp’ers’

De FNV heeft een rechtzaak tegen de maaltijdbezorgdienst Deliveroo gewonnen. De vakbond kwam in verzet tegen het besluit van Deliveroo om de arbeidscontracten van de bezorgers om de zetten naar een zzp-constructie. De rechter heeft nu uitspraak gedaan dat deze arbeidsverhouding onrechtmatig is en de bezorgers dus recht hebben op een normale arbeidsovereenkomst.

Maar is de uitspraak van een rechter nog wel geloofwaardig als een rechter van nota bene dezélfde rechtbank nog geen jaar geleden oordeelde, dat deze zzp-constructie wél in de haak was en de toets der kritiek kon weerstaan?

Als rechters elkaar al gaan tegenspreken, wat voor een signaal geven ze dan daarmee af! Het is duidelijk dat deze zaak hiermee niet afgelopen is. Er dient hier snel duidelijkheid over te komen. Zzp’ers en bedrijven hebben daar recht op.

Jan Muijs, Tilburg