Binnen Defensie is ptss de olifant in de kamer

Moedige mensen; ik kom ze als defensieverslaggever vanzelfsprekend regelmatig tegen. Want moed heb je nodig om in een F-16 op tientallen meters hoogte met negenhonderd kilometer per uur te vliegen, als kikvorsman onder een scheepje vol piraten te duiken om explosieven aan te brengen of met een handjevol collega’s een ommuurd Afghaans huis binnen te vallen wat vol tegenstanders kan zitten. Maar weinig mannen die ik heb ontmoet zijn zo moedig als Robin Imthorn en Renaldo Ishaak.