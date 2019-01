’Geen goede tv-series meer’

Waarom? Kijk eens naar RTL en SBS! Geen leuke series meer, maar slechte quizzen die altijd maar weer gepresenteerd worden door dezelfde gezichten. Ik ben er klaar mee.

De beste tv komt nog van de NPO. Zij komen met natuurprogramma’s, goede documentaires en de Slimste Mens en je hebt weinig reclame tussendoor. Je leert er wat van en het is echt. Toch hoop ik ook dat er snel weer een goede serie gemaakt wordt. Of dat door RTL, SBS of de NPO gemaakt wordt, dat maakt mij niet uit!

Menno Bosma