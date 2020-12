Brief 1 ’Uitzondering maken voor restaurants’

Ik kan me voorstellen dat in een kroeg, waar het er meestal 'gezellig' aan toe gaat, er veel beweging van mensen is die ook nog eens dicht bij en tegen elkaar aanstaan, het besmettingsgevaar aanzienlijk is. Maar in een restaurant waar de gasten rustig aan een tafel zitten op anderhalve meter afstand, is dat gevaar veel minder. Dus: maak een uitzondering voor de relatief veilige restaurants!

H. Wientjes,

Rijsenhout

