Vak voor de kerst merkte ik dat mijn favoriete Sola-braadpan die ik al een hele tijd heb, wiebelde op de inductieplaat. Er was een probleem met de onderkant, er zat een bobbeltje op. Contact opgenomen met Sola. Helaas had ik geen bon meer, maar de pan wel opgestuurd. Tot mijn vreugde kreeg ik afgelopen zaterdag een nieuwe pan bezorgd. Dit is toch wel een heel bijzondere service! Dikke pluim voor Sola.

Margret Bieler-Haarsma