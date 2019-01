’Goedkope kleding heeft haar prijs’

Tegenstanders van de milieusancties stellen vaak in dat Nederland als arm kikkerlandje niet zou moeten boeten voor de ’grote vervuilers’ zoals China, de VS en Rusland. Hieruit blijk dat maar weinig mensen het ooit vanuit een ander perspectief hebben bekeken. Namelijk dat grootmachten zoals China veel uitstoten omdat ze veel van de producten die wij hier gebruiken, produceren.

Het is hoog tijd dat we bij onszelf te rade gaan en ons bewust worden van hoeveel onze alledaagse consumptie daadwerkelijk bijdraagt aan de emissie van broeikasgassen. We zullen simpelweg allemaal moeten betalen voor die goedkope Primark-kleding en plastic tandenborstels die voor ons geproduceerd worden. Onze vraag, onze last.

En wat vlees betreft? Open je ogen, en vervang je gehaktbal twee tot drie keer per week door extra groentes. De planeet, de dieren en je lichaam zullen er je dankbaar voor zijn.

Pien de Vries, Amsterdam