’Rijbewijs verlengen is marteling’

We hebben in de media meegekregen dat de wachttijd om een rijbewijs te verlengen wel langer kan duren dan 4 maanden. Vervelend, maar goed.

Op 19 december hebben we de eigen verklaring ingevuld en de gezondheidsverklaring op de bus gedaan. We gaan de wachttijd in. Als op 15 januari een email binnenvalt met het verzoek om de betaalde verklaring af te ronden met een gezondheidsverklaring van de arts zijn wij stomverbaasd. Die was toch verzonden?

Gelukkig maken we overal een kopie van. We besluiten de verklaring nogmaals te versturen. Via het contactformulier kunnen we een bijlage versturen met een scan van de verklaring als bijlage. Let wel, we hebben het over een ouder wordende medemens. Je moet er niet van uitgaan die iedereen een jongere partner heeft die met de computer overweg kan. We besluiten er ook een telefoontje aan te wagen. Om tien voor half 12 beginnen we met bellen naar het CBR. Een keuzemenu, ook zoiets waar veel ouderen moeite mee hebben. Op het moment dat ik dit schrijf zijn we 1 uur en 13 minuten verder. ’Een ogenblik geduld alstublieft, u wordt zo spoedig mogelijk te woord gestaan’.

Ik geef het op. Dat ’spoedig’ bij het CBR kan nog dagen duren ben ik bang.

Alita van der Aa