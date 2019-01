’Referendum ongeschikt’

De Britten hebben gestemd voor het verlaten van de EU, voornamelijk op grond van een nationalistisch onderbuikgevoel. Hierbij werd de gemiddelde Brit niet gehinderd door enige kennis over de economische en geopolitieke gevolgen.

En dat is nou precies waarom in een parlementaire democratie referenda draken van instrumenten zijn als het gaat over beleidsvorming. Laat onze volksvertegenwoordigers, die wél verstand van zaken hebben, voor ons beslissen wat goed is voor het land.

Hans Zwolschen