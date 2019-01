’Hou wolven weg uit Nederland’

Nu zijn de schapen al aan de beurt. Al het klein wild zal een prooi zijn, daar blijft niets van over. Het groot wild zal opgejaagd worden, rennen door afrasteringen heen, komen op wegen e.d. met alle gevolgen van dien. Nederland is een klein land met veel mensen, veel wegen en weinig afsluitbare natuurgebieden. Zijn onze kleuters dan nog wel veilig? We moeten eens goed nadenken waar we mee bezig zijn. Wolven zijn wel mooie beesten maar eigenlijk is Nederland is er niet geschikt voor. Hou ze weg!

Cees van Dijk, Hattem