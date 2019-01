’Slechte kijkcijfers 6 Inside niet gek’

Na amper in één week tijd is het kijkcijfer van 6 Inside gedaald van 350.000 naar slechts 145.000. En ik voorspel een nóg lager kijkcijfer. Of het goed of slecht is laat ik in het midden.

Maar daar ligt het volgens mij niet aan. Het tijdstip van uitzenden -18.00 uur- is gewoon slecht gekozen. Juist het moment dat Nederland kijkt naar het Journaal, gevolgd door EenVandaag en bovendien massaal aangeschoven zit aan het avondmaal.

Boulevard van RTL4 is dan om 18.35 uur een beter alternatief. Wie uiteindelijk de gunst van de kijker gaat veroveren is dus wel duidelijk.

Jan Muijs, Tilburg