Uitslag Stelling: Gezondheid boven alles

Gezondheid boven alles, maar een verbod op houtkachels gaat te ver, vinden de meeste respondenten. Want velen zijn zich bewust van de gezondheidsrisico’s die houtkachels veroorzaken, maar denken dat strengere regels en voorlichting voldoende zullen zijn. „Goede voorlichting over het gebruik, zodat stoken leuk blijft.” Een respondent meldt: „Weg met dieseltreinen, industrie moet uitstootloos en we gaan elektrisch rijden, varen en vliegen. Mag het thuis toch wel een beetje gezellig zijn met een klein houtvuurtje.”

Een verbod roept bij veel deelnemers weerstand op. Iemand zegt: „Stop nu eens met alles te verbieden. Ga eerst datgene wat al verboden is handhaven.” Een ander : „Zolang er nog uitstoot is van industrie en luchtvaart lijkt het me niet zinvol om houtkachels te verbieden.”

Een respondent stelt dat als je schoon hout gebruikt er totaal geen klachten zijn. Maar liefst 39% van de deelnemers heeft een houtkachel en opvallend is dat zij zeggen schoon hout te stoken. „Goed je schoorsteen laten vegen en droog hout gebruiken, doen wij al 30 jaar, nul overlast.” Dat zegt ook een ander: „Wel stoken met goed gedroogd hout. Niet met vochtig en chemicaliën bewerkt hout (geschilderd enz.). Ik woon in een straat waar meerdere bewoners met houtkachels/vuurkorven en tuinhaarden stoken en ik heb er nooit last van.” Een andere deelnemer heeft een meer uitgesproken mening over het verbod: „Hou eens op met dat vingertje. In Noorwegen is het zelfs verplicht om een houtkachel te hebben, als een back-up warmtesysteem. Droog hout is een natuurlijke brandstof die al eeuwen wordt gebruikt. Wat wel zinnig is: een fijnstoffilter op de kachel/schoorsteen. Wij zijn een land van azijnpissers die overal over klagen.”

De gezelligheid die een houtkachel zou geven, wordt door velen overgewaardeerd, klinkt het. Zo zegt iemand dat de sfeermaker in jezelf zit en niet in een vuurtje stoken. Nog iemand stelt: „Het stoken betekent voor veel mensen gezelligheid in huis. Wanneer een ander er overlast van heeft en klaagt, wordt dit door de stoker gezien als aantasting van hun vrijheid.” Even aankloppen bij je buren vanwege overlast is voor de meesten sowieso een no-go: „Als je de buren erop aanspreekt, heb je grote kans op burenruzie, dus doe dan maar een verbod.” Er zijn ook respondenten die een verbod toejuichen. Met als voornaamste reden gezondheidsklachten. Astma, COPD en geïrriteerde luchtwegen zijn meest genoemd. Die klachten zijn trouwens niet het enige waarover de respondenten zich zorgen maken. Vooral stank (33%): „Absoluut een verbod op hout stoken, barbecues e.d. Het is asociaal en zeker in dichtbevolkte gebieden.” Veel respondenten zeggen ramen en deuren te moeten sluiten: „Het komt de woning binnen en alles stinkt naar rook. Waar haal ik nog frisse lucht vandaan? Als je in ons dorp op de dijk wandelt, adem je ook de stank in van het vlees op de gril en allesbranders.” En dat is de grootste boosdoener naast de houtkachel volgens de meesten; de barbecue. Die moet juist verboden worden.