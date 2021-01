’Doorpakken en lucht geven’

Premium Buitenland

Engeland verplicht ’covid-hotels’ bij binnenkomst

Reizigers afkomstig uit zogenaamde ’hotspots’ worden bij binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk verplicht om tien dagen in quarantaine te gaan in speciale ’Covid hotels’. Dat zal de Engelse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel vandaag bekendmaken volgens de BBC. De kosten van het verblijf - g...