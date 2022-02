’Elektriciteitsnetwerk op orde brengen’

Bekijk ook: Duizenden bedrijven wachten op stroom

Voordat we energievreters als warmtepompen en elektrische auto’s promoten met subsidies. Zelfs het plaatsen van zonnepanelen kan het netwerk in bepaalde delen van Nederland niet aan en teruglevering van stroom moet gestopt worden op zomerse dagen, volgens de energieleveranciers. Om dit op te vangen wordt nu geopperd om zonnepanelen te combineren met een eigen opslag, deze accu’s kosten maar even tussen de 7000 tot 10.000 euro extra. Het is te hopen dat onze klimaatminister dit inziet.

Nico Willemse, Uithoorn